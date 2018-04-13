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Россия оказалась способна без США и ЕС обеспечить себя алкоголем и табаком
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Россия оказалась способна без США и ЕС обеспечить себя алкоголем и табаком 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия сможет прожить без европейского алкоголя, американских или европейских сигарет, собственное производство этих товаров закрывает потребности внутреннего рынка, сказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Евтухов отметил, что в России достаточно большой объем импорта алкоголя, особенного крепкого, но в случае введения ограничений это может стать серьезным ударом для стран — экспортеров такой продукции в нашу страну, передает РИА «Новости».
«Но думаю, мы и на российском алкоголе сможем выжить. В России есть очень хорошее вино. Конечно, не весь крепкий алкоголь у нас в стране производится, у нас виски нет. Но обычный крепкий алкоголь у нас, мне кажется, очень высокого качества», — сказал Евтухов, отметив, что «закрыть рынок» получится «без проблем». Он отметил, что российский бюджет останется в выигрыше — он получит больше акциз.
Евтухов сказал, что в России небольшой объем продаж американских или европейских сигарет, российское производство «закрывает» табачный рынок.
Ранее в пятницу стало известно, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д.
В частности, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку. Кроме того, Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing.
Законопроект могут рассмотреть в мае.
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