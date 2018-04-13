Минэнерго рассчитывает, что долгосрочные тарифы в электроэнергетике заработают в 2019 году

Алексей Текслер. Минэнерго РФ рассчитывает, что долгосрочные сетевые тарифы в электроэнергетике заработают в 2019 году, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума первый заместитель министра энергетики РФ

«Я думаю, да. Это необходимо и сетям, и потребителям. Хотя сейчас будет перезагрузка правительства, но мы считаем это важной задачей и на это ориентируемся в части регуляторики», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине февраля заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщал, что Минэнерго рассчитывает, что законопроект, который позволит перейти на долгосрочные тарифы в электроэнергетике, будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию и принят в течение 2018 года.

Ранее глава «Россетей» Павел Ливинский заявлял, что компания рассчитывает на принятие законопроекта во II квартале 2018 года.

В конце прошлого года замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко говорил, что Минэнерго предлагает возможность перехода на долгосрочные тарифы на услуги по транспортировке электроэнергии.

В настоящее время электросетевые тарифы устанавливаются на год.