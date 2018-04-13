Долгосрочные тарифы для электросетей могут заработать уже с 2019 года

"Да, я думаю, что это необходимо и сетям, и потребителям, так что я надеюсь, что это будет происходить. Понятно, сейчас будет перезагрузка правительства, но мы считаем это важной задачей. Основное, на что мы ориентируемся — это повышение инвестиционной привлекательности отрасли и все наши основные инициативы направлены на решение этой задачи", — ответил Текслер на вопрос о том, могут ли долгосрочные тарифы для электросетей начать действовать уже с 2019 года.

В настоящее время электросетевые тарифы устанавливаются на год. В 2017 году Минэнерго и госхолдинг "Россети" стали обсуждать введение долгосрочных тарифов через механизм регуляторных соглашений. Такие соглашения могут заключаться между сетевыми компаниями и региональными властями. По словам замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, Минэнерго рассчитывает, что Госдума примет закон о долгосрочном тарифе на передачу электроэнергии электросетевыми компаниями в весеннюю сессию.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).