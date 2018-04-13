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Ямочный ремонт в Орле закончат до 1 июня
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Ямочный ремонт в Орле закончат до 1 июня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С понедельника, 15 апреля, в Орле начнут ямочный ремонт дорог горячим асфальтом, сообщили в мэрии. Предварительно дороги отремонтировали литым асфальтом, рассчитанным на низкие температуры.
По словам начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» Светланы Климовой, все работы по ямочному ремонту дорог в этом году закончат до 1 июня. Всего на содержание улично-дорожной сети выделили 231 млн рублей.
Подрядчиков, которые плохо выполняют работу, будут штрафовать. Так, Спецавтобазе назначили претензии на 1,6 млн рублей, а предприятию «Дорожная служба» — на 2 млн рублей.
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