Ямочный ремонт в Орле закончат до 1 июня

С понедельника, 15 апреля, в Орле начнут ямочный ремонт дорог горячим асфальтом, сообщили в мэрии. Предварительно дороги отремонтировали литым асфальтом, рассчитанным на низкие температуры.

По словам начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» Светланы Климовой, все работы по ямочному ремонту дорог в этом году закончат до 1 июня. Всего на содержание улично-дорожной сети выделили 231 млн рублей.

Подрядчиков, которые плохо выполняют работу, будут штрафовать. Так, Спецавтобазе назначили претензии на 1,6 млн рублей, а предприятию «Дорожная служба» — на 2 млн рублей.