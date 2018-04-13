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В Домодедово изъяли 168 килограммов поддельных телефонов
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В Домодедово изъяли 168 килограммов поддельных телефонов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Таможенники в грузовом терминале аэропорта «Домодедово» изъяли партию контрафактных мобильных телефонов, общий вес нелегального товара составил 168 килограммов, сообщает телеканал «360».
Источник в правоохранительных органах сообщил, что отправитель не закрыл необходимые таможенные платежи. По его словам, груз прибыл в Москву из Бишкека.
В марте 2018 года сотрудники Владивостокской таможни изъяли более 8,2 тысячи бутылок контрафактного алкоголя. Общая стоимость спиртного составила 1,7 миллиона рублей.
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