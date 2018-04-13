168 килограммов поддельных телефонов изъяли в Домодедово 

Сотрудники таможни на грузовом терминале аэропорта «Домодедово» обнаружили удивительный груз. Подробности «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Собеседник рассказал нам, что груз был изъят по подозрению в контрафактности. Когда работники таможни открыли коробки, увидели поддельные мобильные телефоны, общий вес составил 168 килограммов. Кроме того, отправитель удивительной посылки не закрыл необходимые таможенные платежи.
Сообщается, что в Москву груз следовал из столицы Кыргызстана — города Бишкека.
А в Калмыкии, неподалеку от Элисты, сотрудники правоохранительных органов «накрыли» подпольный табачный завод. Масштаб преступления оказался настолько большим, что для расследования были подключены сотрудники ФСБ. В обнаруженном цеху были оборудованы две производственные линии, которые могли делать до 40 тысяч пачек сигарет в сутки. Трудились на производстве 18 мигрантов, которые жили прямо на работе, в административно-бытовом корпусе.