168 килограммов поддельных телефонов изъяли в Домодедово

Собеседник рассказал нам, что груз был изъят по подозрению в контрафактности. Когда работники таможни открыли коробки, увидели поддельные мобильные телефоны, общий вес составил 168 килограммов. Кроме того, отправитель удивительной посылки не закрыл необходимые таможенные платежи.