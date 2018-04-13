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«Мир. Сиськи. Май»: \"Бургер Кинг\" своей рекламой смутил жителей Киргизии
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«Мир. Сиськи. Май»: \"Бургер Кинг\" своей рекламой смутил жителей Киргизии 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Бургер Кинг» образца 2017 года возвращается. Кампании бренда опять веселят общественность своей нелепостью. «Бургер Кинг» настаивает — это случайность. Охотно верим.
«Мир. Сиськи. Май» — гласит реклама бренда в социальных сетях и на официальном сайте «Бургер Кинг».
На самом деле, по сообщениям представителей бренда, «Бургер Кинг», желая быть ближе к своему потребителю в Киргизии, создал рекламное сообщение на языке республики, но допустил в нем одну, но значимую ошибку.
Специалисты компании допустили опечатку в слове «труд», которая привела к тому, что общеизвестный призыв «Наггетсы 9за69. Мир! Труд! Май» превратился в «Наггетсы 9за69. Мир! Сиськи! Май».
Дело в том, что данные слова на киргизском отличаются одной буквой («эмгек» и «эмчек»).
Отметим, что для России это первый случай, когда компания сделала продуктовую рекламу, рассчитанную на мигрантов.
Баннер с ошибкой размещается в социальных сетях, а также на сайте «Бургер Кинга».
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