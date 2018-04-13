От парка до платины: как будут чистить Салгир в Симферополе

"Сейчас у нас в торгах находится проект очистки Салгира… Комплексный подход, для того чтобы мы могли прочистить наслоения (в реке — ред.). Кроме эстетического неудобства и того, что пахнут (чтобы не сказать хуже), они задерживают и не пропускают ту часть воды, которая необходима… При наличии дождевых осадков и паводковых вод река не вмещает объемы воды, которые должна", — отметил он.

По словам Лукашева, первый этап проекта предусматривает проведение работ по очистке Салгира от Вечного огня в парке имени Гагарина до сквера имени Высоцкого, «и дальше так дойти аж до плотины».

"Набережная Салгира должна быть большой прогулочной зоной для всего города", — сказал он.