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Fitch: Российские банки в состоянии перенести потери из-за санкций США
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Fitch: Российские банки в состоянии перенести потери из-за санкций США 

Rambler News Service 46 минут назад
Фото: Прайм
«Российские банки с действующим рейтингом от Fitch способны абсорбировать возможные кредитные потери от введенных США санкций, о которых было объявлено 6 апреля», — говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что большинство банков, выдавших кредиты попавшим под санкции компаниям, имеют в своем распоряжении залоговое обеспечение.
«Тем не менее, если банки продолжат сотрудничать с упомянутыми в санкциях компаниями и лицами, они могут столкнуться с проблемами», — говорится в сообщении.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за «ситуации на Украине». В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и другие. Среди компаний — «Русал», En+ Group и группа ГАЗ. Введенные санкции Минфина США запрещают сделки с лицами, перечисленными в санкционном списке.
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