Fitch: Российские банки в состоянии перенести потери из-за санкций США

«Российские банки с действующим рейтингом от Fitch способны абсорбировать возможные кредитные потери от введенных США санкций, о которых было объявлено 6 апреля», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что большинство банков, выдавших кредиты попавшим под санкции компаниям, имеют в своем распоряжении залоговое обеспечение.

«Тем не менее, если банки продолжат сотрудничать с упомянутыми в санкциях компаниями и лицами, они могут столкнуться с проблемами», — говорится в сообщении.