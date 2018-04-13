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Неадекватному Дюжеву предрекли забвение после скандала
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Неадекватному Дюжеву предрекли забвение после скандала 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Очередной скандал с Дмитрием Дюжевым вероятно отразится на его карьере. Поговаривают, что следующую хорошую роль и рекламный контракт артист увидит теперь не скоро, а может ему вообще придется сменить род деятельности.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за российских зрителей. Эксклюзивно для Dni.Ru он дал свою профессиональную оценку поведения звезды.
"Так вот о каком диалоге «артист и зритель» упоминал в своем скандальном монологе Дюжев несколько месяцев назад. Это в непонимании такого творчества он зрителей упрекал? Да, признаюсь Вам, посмотрев на его нынешнее «творчество» в соцсетях я к пришел к мысли, что понять это невозможно в принципе", — высказал свое мнение эксперт.
"А с другой стороны, можно теперь не переживать за жизнь Дмитрия. Похоже, что с риском покончено окончательно и бесповоротно. Ну слава Богу хоть на самолетах ему больше не придется летать, под танк лезть тоже не придется ползти, да и в болоте сидеть он теперь не будет, где рядом опасные железные штыри буквально нашпигованы. Похоже, что вот оно все без фальши и обмана, настоящая игра в правду. Но почему-то такая игра не впечатляет. А может это и есть та лабуда и туфта, о которой говорил Дюжев? Это вот такого уровня передач по его же словам заслуживают зрители? У Дмитрия похоже слова с делом не расходятся", — саркастически заметил Манукян.
Отметим, что уже сутки в Сети обсуждают неадекватное поведение Дмитрия в прямом эфире онлайн-викторины. Артиста пригласили провести конкурс во «ВКонтакте». На протяжении шоу Дюжев был неадекватен: путал сотни и тысячи, постоянно почесывал нос, не к месту смеялся, делал слишком длинные паузы между фразами и не мог правильно прочитать фразы с телесуфлера.
В Интернете тут же появилась реакция зрителей. Мнения разделились, но, все же, комментаторов, настроенных негативно, заметно больше. По всей вероятности, россияне еще не забыли прошлогодний скандал с участием артиста.
В одном из интервью Дмитрий рассказал, что с ним произошла неприятная ситуация в аэропорту. Он хотел проскочить без очереди, а его, несмотря на известность, жестко поставили на место. Обиженный актер рассказал латышскому каналу: «Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!».
Позднее Дюжев, объяснил свои слова. «Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их», — заявил Дюжев радиостанции «Говорит Москва». При этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями.
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