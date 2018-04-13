Пятница 13-е: новоуренгойцы засняли ромбовидное солнце 

Горожане заподозрили неладное и даже грешили на инопланетян. Но ученые объяснили, в чем дело.
Фото с необычным светилом появились в соцсетях вечером 12 апреля. Пользователи увидели в явлении необычное, тем более накануне пятницы 13-го. Одни связали это с происками инопланетян, другие со знаком свыше — «Солнце играет на „Пасхальной седмице“.
Однако специалисты объяснили, что ничего удивительного нет. Это — оптическая иллюзия или сложное гало, свойственное северным широтам.
— Когда атмосфера перестраивается с зимней к летней, такие явления вполне характерны. Дело в том, что солнце в это время в северных широтах находится еще очень низко над горизонтом и соответственно просвечивает очень большой слой атмосферы, где турбулентность и значительное количество кристаллов льда, что и создает такой оптический эффект, — прокомментировал Александр Зайцев, заведующий сектором полярных геофизических исследований Института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН).