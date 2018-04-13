Дорожные ямы в Москве ремонтируют по новым технологиям

Точно по разметке рабочие выпиливают ямы на московской магистрали. Весна — напряженное время для дорожников, передает "ТВ Центр"

Яма может спровоцировать аварию. Ждать, пока установится хорошая погода, чтобы отремонтировать дорожное полотно, нельзя. Пробоины и трещины заделывают специальным «литым» асфальтом. Смесь производят на заводе в Москве . 17 тысяч тонн в сутки.

"Его плюсы — в отсутствии необходимости уплотнения, и возможность укладки при пониженных температурах", — рассказал заместитель директора завода Денис Зенковский.

Это значительно упрощает процесс ремонта. А вот производство — сложный процесс. С помощью газа удаляют пыль и мелкие фракции. Взвешивают, смешивают, и обязательно проверяют экологичность и качество.

Иглу плавно вводят в пробный материал, измеряют сопротивление. Смесь должна получиться тягучей, чтобы заполнить все микротрещины, для большеего сцепления с асфальтом, чтобы заплатка продержалась до начала полномасштабного ремонта.

"Текущий ремонт, так сказать ямочный — это временная мера. На данном участке в этом году будет укладываться новый асфальт, полностью на всем протяжении", — сообщил начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ «Автомобильные дороги» Вадим Драничников.

Смесь почти мгновенно застывает. Остается сделать поверхность шероховатой, для лучшего сцепления. Ремонт ям с помощью «литого» асфальта занимает всего час, после чего здесь откроют движение.