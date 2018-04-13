Власти вложат более 190 млн рублей в развитие малой авиации Карелии

"В целях развития авиаперевозок в рамках ФЦП развития Карелии предусматривается реконструкция сети посадочных площадок. Общий объем финансирования составляет более 190 млн рублей, в том числе 180 млн рублей из федерального бюджета, 11 млн рублей — из регионального. Учитывая ограниченный объем финансирования, запланирована реконструкция двух посадочных площадок, расположенных в Костомукше и Сортавале", — сказал Наумов на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По его словам, в 2019-2020 годах в двух районных центрах планируется отремонтировать взлетно-посадочные полосы (ВПП), реконструировать аэровокзалы, модернизировать свето-сигнальное оборудование, обустроить заправочные комплексы и др. Сейчас посадочные площадки не используются.

"С целью возобновления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях по маршруту Петрозаводск-Костомукша, Петрозаводск-Сортавала самолетами малой авиации рассматривается вариант их приобретения для бюджетного учреждения «Аэропорт Петрозаводск» с использованием механизма лизинговых схем", — отметил Наумов.

На маршрутах планируется использовать самолеты вместимостью до 55 человек. Власти рассматривают возможность покупки воздушных судов ТВС-2. Их стоимость 150 млн рублей, уточнил представитель министерства. В настоящее время в регионе пассажирские перевозки на местных линиях есть только на маршруте Петрозаводск — остров Кижи в период закрытия навигации.