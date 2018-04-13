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АМПП закупит почти 100 эвакуаторов и до конца года откажется от услуг частных организаций
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АМПП закупит почти 100 эвакуаторов и до конца года откажется от услуг частных организаций 

Агентство «Москва» 1 час назад
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) закупит почти 100 эвакуаторов и до конца 2018 г. откажется от услуг частных организаций, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.
«АМПП до конца 2018 г. откажется от услуг частных организаций. Контракт на приобретение и сервисное обслуживание 98 эвакуаторов сроком на пять лет опубликован на сайте госзакупок. Предполагается, что будет заключен долгосрочный контракт на приобретение и сервисное обслуживание эвакуаторов», — отметили в пресс-службе.
В АМПП уточнили, что стоимость одного эвакуатора по закупке составит 8,7 млн руб., его техническое обслуживание в течение пяти лет обойдется в 2,7 млн руб.
«С учетом прочих расходов, включая заработную плату сотрудников, закупка и содержание собственного автопарка с учетом долгосрочного сервисного контракта примерно на 40% выгоднее, чем использование привлеченных машин. Важно, что в ходе конкурентных процедур цена одного эвакуатора может стать еще ниже, что позволит достичь дополнительной экономии бюджетных средств», — пояснили в учреждении.
В пресс-службе отметили, что осенью 2018 г. истекает срок госконтракта с подрядной организацией «Сервис-Интегратор» на эвакуацию автомобилей.
«Мы ожидаем, что закупка позволит лучше контролировать работу службы перемещения в городе, сократить издержки, а также создаст около 300 рабочих мест. Процесс перехода завершится до конца года», — добавили в АМПП.
По данным учреждения, в настоящее эвакуацией транспортных средств в столице занимается 175 эвакуаторов ГКУ «АМПП» и 50 эвакуаторов подрядной организации ООО «Сервис-Интегратор». После закупки собственных эвакуаторов и окончания контракта с ООО «Сервис-Интегратор» в городе будет работать 273 эвакуатора.
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