Лекция «Мультфильмы с точки зрения психологии» пройдет в университете

Она состоится 14 апреля.

Гости мероприятия услышат о соответствии мультиков разным возрастным этапам. Кроме то участники узнают какие критерии считаются основополагающими для оценки качества анимационных фильмов.

Доктор психологических наук Елена Смирнова представит доклад по теме мероприятия.

— Молодым родителям будет крайне полезно послушать лекцию. Елена Смирнова представит результаты исследований на заданную тему, — сообщила руководитель информационных и издательских проектов Анна Шведовская.

Она добавила, что сотрудники учреждения ожидают, что на лекцию придут около ста человек.

Лекция начнется в 11:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.