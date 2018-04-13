Ещё
Лекция «Мультфильмы с точки зрения психологии» пройдет в университете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекция «Мультфильмы с точки зрения психологии» пройдет в университете 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Она состоится 14 апреля.
Гости мероприятия услышат о соответствии мультиков разным возрастным этапам. Кроме то участники узнают какие критерии считаются основополагающими для оценки качества анимационных фильмов.
Доктор психологических наук Елена Смирнова представит доклад по теме мероприятия.
— Молодым родителям будет крайне полезно послушать лекцию. Елена Смирнова представит результаты исследований на заданную тему, — сообщила руководитель информационных и издательских проектов Анна Шведовская.
Она добавила, что сотрудники учреждения ожидают, что на лекцию придут около ста человек.
Лекция начнется в 11:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Префект ЦАО Владимир Говердовский встретится с жителями Таганского района 25 апреля Список работ по благоустройству на 2018 год утвердили в районе Новые деревья высадят в районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ177
Украина пригрозила России по газу103
Путин поговорил с Макроном44
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение