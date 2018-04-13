Тюменцы оживили фотографию 1942 года: для съемки искали лысых мужчин и рисовали печку

На этой неделе тюменцы приняли участие в проекте «Живая Победа», который рассказывает об истории «в лицах». Присоединиться к фотосессии могли все желающие, у кого сохранились фотографии своих предков. Горожане не только оживили личные фотографии, но и реконструировали снимок 1942 года, посвященный эвакуации тела Владимира Ленина в Тюмень

Фотосъемка велась два дня, 11 и 12 апреля. Тюменцы приносили фотокарточки своих предков и с помощью кураторов проекта воспроизводили их. Внуки на снимках представали в образах своих дедов или бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Тюменцы воспроизводили старые фотографии, на которых были запечатлены их родственники, участники войны

Всего было сделано 10 портретов с личными историями тюменцев. Также горожане воспроизвели снимок 1942 года, сделанный в сельскохозяйственном техникуме, который ныне носит название аграрного университета Северного Зауралья.

В военные годы здесь в режиме строжайшей секретности прятали тело Владимира Ленина, эвакуированного из московского мавзолея. На снимке профессор Борис Збарский, ответственный за сохранность мумии, на заседании комиссии докладывает о состоянии тела вождя.

Снимок был сделан в 1942 году, когда в Тюмень тайно перевезли тело Ленина. Таких фотографий крайне мало, так как всё было под грифом секретности

Соавтор проекта Дарья Миролеева рассказала 72.ru, что фотография была выбрана неслучайно.

— Мы планировали сделать 10 личных историй и одну городскую. Изначально стояла цель рассказать об эвакуации тела Ленина. Нужно было 15 человек, похожих на тех, кто был на снимке. Объявили розыск лысых мужчин. Как вы видите, на снимке их у нас много, так как в то время была мода на лысые макушки. Костюмы и другой реквизит частично предоставила свердловская киностудия, частично собирали сами авторы проекта. Печку, которая слева на снимке, пришлось нарисовать, так как таких больше нет.

Участниками проекта стали тюменцы, которые по типажу походили на героев фотографии

— В этом году наш проект получил поддержку Фонда президентских грантов, благодаря чему расширил свои границы и охватил 9 городов Урала, от Перми до Магнитогорска . Города, приютившие беженцев, предприятия и музейные ценности, внесли неоценимый вклад в Великую Победу. И мы хотели бы об этом рассказать через личные истории горожан. Ведь в нашем проекте мы, прежде всего, воссоздаем историю войны в лицах, — рассказал соавтор проекта Артемий Захаров.

Увидеть результат работы авторов проекта «Живая Победа» тюменцы смогут 22 июня 2018 года, когда в городе откроется выставка. На ней будут представлены 99 снимков.