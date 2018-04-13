Ещё
Минпромторг: Россия сама себя сможет обеспечить алкоголем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг: Россия сама себя сможет обеспечить алкоголем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что Россия при необходимости сможет прожить без европейского и американского алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По алкоголю, я думаю, это достаточно большой объем импорта, особенно по крепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и против присоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом для некоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукции в Россию. Но думаю, мы и на российском алкоголе сможем выжить", — сказал Евтухов.
Он также добавил, что российское производство также закрывает и табачный рынок.
"По табачной продукции — я не знаю, насколько это эффективная мера, но я не думаю, что у нас большой объем продаж американских или европейских сигарет. Российское производство закрывает табачный рынок", — отметил Евтухов.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
Газета.Ru: последние новости
Россия может прекратить поставлять титан для Boeing Депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США Арнольд Шварценеггер все еще плохо чувствует себя после операции на открытом сердце
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ117
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски900
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение