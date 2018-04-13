Tele2 начинает строительство сети в Ярославле и Иваново

В сферу ответственности Сергея Тимонина входит технический и коммерческий запуски сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях, развитие операционных и финансовых показателей, а также внедрение корпоративной культуры и ценностей компании. На новой позиции Сергей остается в прямом подчинении Денису Маликову, директору макрорегиона «Центр» Tele2.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2: « Ярославль и Иваново — стратегически важные регионы для Tele2. Они расположены недалеко от Москвы и отличаются высокой плотностью населения. В условиях высокой конкуренции услуги Tele2 здесь будут востребованы. Сергей Тимонин имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание лучших отраслевых практик будут способствовать развитию компании в двух новых регионах».