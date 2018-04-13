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Tele2 начинает строительство сети в Ярославле и Иваново
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Tele2 начинает строительство сети в Ярославле и Иваново 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Tele2 начинает работу по строительству сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях. Директором новых филиалов назначен Сергей Тимонин — ранее под его руководством была запущена сеть Tele2 в Костромской области, а также достигнуты высокие бизнес-результаты в Смоленской области.
В сферу ответственности Сергея Тимонина входит технический и коммерческий запуски сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях, развитие операционных и финансовых показателей, а также внедрение корпоративной культуры и ценностей компании. На новой позиции Сергей остается в прямом подчинении Денису Маликову, директору макрорегиона «Центр» Tele2.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2: «Ярославль и Иваново — стратегически важные регионы для Tele2. Они расположены недалеко от Москвы и отличаются высокой плотностью населения. В условиях высокой конкуренции услуги Tele2 здесь будут востребованы. Сергей Тимонин имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание лучших отраслевых практик будут способствовать развитию компании в двух новых регионах».
Сергей Тимонин присоединился к команде Tele2 в 2008 году. Он возглавил новый филиал компании в Костроме, в короткие сроки запустил сеть и коммерческие операции и обеспечил высокую операционную эффективность бизнеса Tele2 в этом регионе. В 2012 году Сергей был назначен на должность директора смоленского филиала Tele2, под его руководством оператор занял лидирующее место на телеком-рынке региона, развернул покрытие не только в крупных, но и в небольших и отдаленных населенных пунктах Смоленской области. В 2017 году Сергей вернулся на позицию директора костромского филиала, где работал над развитием розничной сети и повышении ее результативности.
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