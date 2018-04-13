Лавров: Россия и Нидерланды намерены вернуть отношения в русло поступательного развития

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Россия Нидерланды не удовлетворены нынешним состоянием двусторонних отношений и намерены искать пути возвращения взаимных связей в русло поступательного развития по всем направлениям. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы достаточно подробно рассмотрели наши двусторонние отношения, — отметил он. — Едва ли их нынешнее состояние можно назвать абсолютно удовлетворительным. За последние десятилетия у нас был создан очень значительный потенциал сотрудничества, который сейчас используется далеко не в полной мере. Мы выразили взаимную готовность искать пути выхода из сложившейся ситуации, и очевидно, что возвращение наших связей в русло поступательного развития по всем направлениям отвечает интересам наших стран и наших народов".

Глава МИД РФ подтвердил заинтересованность Москвы «в продвижении обменов по линии министерств, ведомств, гражданских обществ в правовой, гуманитарной областях». «Востребовано также возобновление полноценного межпарламентского диалога, — добавил он. — Такие каналы общения особенно актуальны, когда отношения между странами проходят проверку на прочность, как это, собственно, происходит в настоящий момент». В этой связи российский министр сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились поставить проведение регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами «на упорядоченную плановую основу, чтобы подготовка к такого рода мероприятиям была более эффективной».

"Мы обсудили ситуацию в торгово-экономической сфере, — продолжил Лавров. — Рост взаимной торговли за прошлый год составил более 20%, объем товарооборота достиг $40 млрд Но эти цифры все-таки далеки от докризисных показателей".

По его словам, Москва заинтересована в сохранении прошлогодней тенденции и предлагает «подумать об организации встреч сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которые не встречались с 2014 года». «Мы понимаем, что новое правительство Нидерландов сейчас только определяет сопредседателя со своей стороны, — согласился он. — Рассчитываем, что этот процесс, как только он завершится, позволит возобновить работу этого важного органа».

"Мы традиционно приветствуем энергичную работу на российском рынке нидерландских компаний, которые успешно реализуют в РФ свои стратегии развития, взаимодействуя с российским партнерами, — подчеркнул Лавров. — Будем рады видеть солидную голландскую делегацию, как это обычно бывает, на очередном Петербургском международном экономическом форуме".