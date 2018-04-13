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Монголия будет искать партнеров в регионах РФ с помощью торгово-промышленной палаты
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Монголия будет искать партнеров в регионах РФ с помощью торгово-промышленной палаты 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Национальная торговопромышленная палата Монголии будет искать партнеров в российских регионах для монгольского бизнеса. Соответствующее соглашение она заключила в пятницу с российским АНО «Совет по развитию внешней торговли и международных отношений» в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
"Мы заключаем это соглашение, чтобы находить партнеров в российских регионах. Мы будем заниматься развитием сотрудничества, содействием в привлечении инвестиций", — сказал генеральный секретарь Национальной торгово-проышленной палаты Монголии Оюнтэгш Энэбиш.
В свою очередь, директор по международному сотрудничеству «Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений» Елена Гулина отметила, что соглашение предусматривает также информационную поддержку монгольской стороне. Деятельность совета нацелена на укрепление внешних отношений бизнеса в России, отметила она.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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