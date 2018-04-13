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Ямочный ремонт на Московском проспекте в Воронеже завершится к маю
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Ямочный ремонт на Московском проспекте в Воронеже завершится к маю 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Улица не попала в проект «Безопасные и качественные дороги». Московский проспект в Воронеже в 2018 году ждёт ямочный ремонт. Улица пока не попала в перечень объектов улично-дорожной сети, на которых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют полностью заменить дорожное покрытие, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии в пятницу, 13 апреля. Но городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства пока не закрыла вопрос о ремонте Московского проспекта. Если удастся привлечь дополнительное финансирование, улица ещё может оказаться в списке. К ямочному ремонту Московского проспекта управа района приступила 11 апреля. Работы планируют завершить к маю. — Начали аварийно-восстановительный ремонт дорожными картами. Все самые изношенные участки улицы заменим. Когда проведут ямочный ремонт, дорога будет в нормальном состоянии, — отметили в администрации города. Масштабный ремонт городских улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги-2018» стартовал в Воронеже в начале апреля. Специалисты отремонтируют 100 объектов улично-дорожной сети во всех районах города за 1,6 млрд рублей. После выполнения запланированных работ доля нормативных дорог должна вырасти с 48,5%, до 60,8%. Как отметили в мэрии, улицы, не попавшие в перечень объектов, но находящиеся в изношенном состоянии, подлежат ямочному ремонту. Работы проведут управы районов. Дарья Крымова
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