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Косачев: МПА СНГ намерена расширять площадку для борьбы с терроризмом
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Косачев: МПА СНГ намерена расширять площадку для борьбы с терроризмом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В 2019 году планируется проведение глобальной конференции по антитеррору, главным организатором которой станет Межпарламентская ассамблея СНГ (МПА СНГ), заявил на прошедшей сессии организации глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Межпарламентская ассамблея последовательно занимается противодействием терроризму и в контексте собственной работы, и в контексте вовлечения в эту дискуссию наших внешних партнёров, — пояснил сенатор. — Год назад в Петербурге была создана очень авторитетная организация с участием Парламентской ассамблеи ОБСЕ, она показала, что у нас есть очень много точек соприкосновения с нашими европейскими коллегами, совпадения интересов. И сейчас мы планируем эту площадку существенно расширить, сделать её глобальной».
По словам сенатора, несмотря на то, что формат конференции меняется, основа останется неизменной: главным организатором будет МПА СНГ, а местом проведения — Таврический дворец.
«Мы предлагаем провести следующую конференцию по антитеррору весной 2019 года и пригласить не только ПА ОБСЕ, но и все без исключения основные межпарламентские структуры, где участвуют Россия и наши партнёры по СНГ, — рассказал Косачев. — Это и Межпарламентский союз, и Парламентская ассамблея Совета Европы, а Азиатская парламентская ассамблея, и, разумеется, Парламентская ассамблея ОДКБ».
Законодатель отметил, что в общей сложности будет от пяти до семи, а может и восемь организаторов этой конференции. При этом работа пока только начинается, поэтому дата, формат и концепция мероприятия мы определим на следующей сессии МПА СНГ в октябре этого года, заключил Косачев.
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