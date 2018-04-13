«АВЕН-НН» установит в урны в Канавинском районе за 4,1 млн рублей к ЧМ-2018

Об этом сообщается на портале госзакупок 13 апреля.

Согласно документам закупки, победитель конкурса установит на прилегающей к месту проведения соревнований территории 712 железобетонных урн с ведром-вставкой желтого и зеленого цветов, а также 34 металлических урны для курения.

Источник финансирования контракта — средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 год в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы».

Как сообщалось ранее, «Экосервис-Н. Н.» предоставит Нижнему Новгороду к ЧМ-2018 более 300 туалетных кабинок.