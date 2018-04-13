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В Госдуме предложили запретить McDonald's и Pepsi
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В Госдуме предложили запретить McDonald's и Pepsi 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев предложил надзорным органам задуматься о том, чтобы убрать с российского рынка товары зарубежных компаний PepsiCo, McDonald’s и других.
«Я бы еще очень серьезно задумался о присутствии на российском рынке и соблюдении, с точки зрения в том числе, требований санитарно-эпидемиологических таких компаний, к которым было очень много претензий по качеству продукции. Это компании PepsiCo, сеть McDonald's и ряд других компаний, которые вносят не меньший ущерб, чем табачная продукция, здоровью наших граждан», — цитирует РИА «Новости» Гутенева.
По его словам, Роспотребнадзору и другим органам надзора нужно «всерьез задуматься» над тем, чтобы продукция этих компаний исчезла с российского рынка. «С точки зрения влияния на здоровья наших граждан, конечно», — добавил депутат.
В июле 2017 года СМИ называли возможные ответные меры России на новые санкции США. Отмечалось, что проблемы в России могут начаться у McDonalds, компаний Coca-Cola и PepsiCo.
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