196 подъездов отремонтируют в Вешняках в этом году

В Вешняках каждый год выполняется значительный объём работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов района. Об этом уведомил глава управы района Сергей Махов

Как известно, подъезды формируют облик всего района и влияют на комфорт жителей, поэтому им всегда уделяется повышенное внимание.

Сергей Михайлович рассказал, что в Вешняках была разработана специальная Программа на текущий год по приведению в порядок подъездов. В эту программу вошло 196 подъездов, в том числе и четырнадцать подъездов, ремонт которых был перенесён с прошлого года.

Глава управы уточнил, что в рамках запланированных работ будут отремонтированы входные группы зданий и плиточное покрытие первых этажей. В подъездах будут заново перекрашены стены и потолки, а там, где это требуется, заменят мусороприёмные клапаны и светильники.

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