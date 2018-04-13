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196 подъездов отремонтируют в Вешняках в этом году
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196 подъездов отремонтируют в Вешняках в этом году 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках каждый год выполняется значительный объём работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов района. Об этом уведомил глава управы района Сергей Махов.
Как известно, подъезды формируют облик всего района и влияют на комфорт жителей, поэтому им всегда уделяется повышенное внимание.
Сергей Михайлович рассказал, что в Вешняках была разработана специальная Программа на текущий год по приведению в порядок подъездов. В эту программу вошло 196 подъездов, в том числе и четырнадцать подъездов, ремонт которых был перенесён с прошлого года.
Глава управы уточнил, что в рамках запланированных работ будут отремонтированы входные группы зданий и плиточное покрытие первых этажей. В подъездах будут заново перекрашены стены и потолки, а там, где это требуется, заменят мусороприёмные клапаны и светильники.
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