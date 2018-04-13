Наргиз простила бывшего

Певица Наргиз утверждает, что у нее нет никаких конфликтов с бывшим супругом. Sobesednik.ru выяснил подробности.

— Наша с Филом история с бракоразводным процессом, к счастью, разрешилась с миром, — говорит звезда. — При этом мы с моим мужем остались в достаточно теплых отношениях. Наше общение с ним происходит ежедневно, иногда по несколько раз в день.

На откровения звезду вынудили сотрудники «Первого канала». Те не дают спокойной жизни ни ей, ни ее родственникам.

— По сей день представители «Первого канала» буквально терроризируют моего бывшего мужа Фила Бальзано с настойчивой просьбой принять участие в программах «Пусть говорят» и «На самом деле», где, по их задумке, он должен будет вещать против меня, обливая меня и моего продюсера грязью, якобы выводя нас, бесстыжих, на чистую воду. При этом предлагают Филу за это, помимо денежного вознаграждения, перелет в бизнес-классе и оплату всех его расходов по прибытии в Москву

Наргиз уверяет, что от столь заманчивого предложения Фил отказался. Но звонки от сотрудников «Первого» продолжаются.

— Оставьте меня и мою семью в покое, — ставит ультиматум звезда. — И впредь никогда больше не беспокойте мою маму, детей, внука и мужа. Иначе я буду вынуждена прибегнуть к помощи своих адвокатов. Я думаю, что для компании в г…не вы имеете достаточное количество артистов, которые в силу своей востребованности только и шляются по коридорам «Останкино», придумывая изощренные истории, уничтожающие своим идиотизмом всех и вся.