Ещё
Союз оленеводов ЯНАО предложил создать федеральный реестр оленьих пастбищ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союз оленеводов ЯНАО предложил создать федеральный реестр оленьих пастбищ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России необходимо создать федеральную программу по инвентаризации оленьих пастбищ и создать их федеральный реестр. Об этом на площадке «Здоровье и экология» заявил исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин.
По словам руководителя организации, с 2014 года в округе проводится акция по уборке тундры на маршрутах каслания оленеводов под девизом «Спасибо за чистую тундру!», пишет ИА «Север-Пресс». Для оленей опасны битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые они принимают за кормовые добавки. К уборке пастбищ ежегодно присоединяться неравнодушные ямальцы, организации и предприятия.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Калининградской области полицейского обвиняют в незаконной вырубке деревьев Новый терминал аэропорта Симферополя получил разрешение на эксплуатацию В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ177
Украина пригрозила России по газу103
Путин поговорил с Макроном44
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение