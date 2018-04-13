Союз оленеводов ЯНАО предложил создать федеральный реестр оленьих пастбищ 

В России необходимо создать федеральную программу по инвентаризации оленьих пастбищ и создать их федеральный реестр. Об этом на площадке «Здоровье и экология» заявил исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин.
По словам руководителя организации, с 2014 года в округе проводится акция по уборке тундры на маршрутах каслания оленеводов под девизом «Спасибо за чистую тундру!», пишет ИА «Север-Пресс». Для оленей опасны битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты, которые они принимают за кормовые добавки. К уборке пастбищ ежегодно присоединяться неравнодушные ямальцы, организации и предприятия.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО