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Кожин: санкции не сорвут сделки «Рособоронэкспорта»
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Кожин: санкции не сорвут сделки «Рособоронэкспорта» 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Санкции США, введенные против «Рособоронкэспорта», не приведут к срыву крупных оружейных российских сделок, заявил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.
"Пока никак это напрямую не скажется, потому что и "Рособоронэкспорт", и "Ростех" давно в санкционных списках. Они продолжают работать и будут работать дальше. Мы знаем, что делать", — подчеркнул Кожин в интервью "Интерфаксу". По его словам, добавление «Рособоронэкспорта» в «черный список» — лишь включение в «очередной список».
США неделю назад ввели санкции в отношении семи российских предпринимателей, 12 компаний и 17 правительственных служащих. В список попал «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») — единственный в России государственный экспортер вооружения и военной техники.
Включение «Рособоронэкспорта» в санкционный список США — недобросовестная конкуренция, попытка вытеснить Россию с мирового рынка оружия, заявил «Ростех». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что «Рособоронэкспорт» в прошлом году продал оружия на $13 млрд
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил ранее, что портфель экспортных заказов на российское оружие и военную технику составляет $47-50 млрд
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