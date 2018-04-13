Сургутская филармония проведет уроки школьникам Мегиона

В рамках 15-ой Ассамблеи деятелей культуры и искусства Югры состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между муниципальным автономным учреждением «Сургутская филармония» и Департаментом социальной политики администрации города Мегиона

Сотрудничество нацелено на объединения усилий в области развития культурно-нравственного, исторического воспитания общества, развития культуры, образования в городе Мегионе.

В частности, соглашение определяет вектор по совершенствованию гастрольной политики округа и межмуниципального взаимодействия. Чиновники совместно с деятелями культуры изучили возможности каждого муниципалитета в плане гастрольной деятельности, учли все имеющиеся сцены и другую инфраструктуру. Так у экспертов сложилось мнение, в какой город может приехать большой симфонический оркестр, в какой маленькая театральная труппа, а в какой — концертная бригада.

«В этом году «Сургутская филармония» впервые подписывает подобное соглашения. Для нас это пилотный проект. В рамках соглашения с городом Мегионом мы отработаем две позиции: системность проведения выездных концертов и создание абонемента для школьников. Программа для детей предусматривает изучение музыкальной культуры вне рамок школьного класса. Так школьники смогут наглядно увидеть игру музыкантов и попробовать играть на музыкальных инструментах», — рассказал директор АУ «Сургутская филармония» Яков Черняк.