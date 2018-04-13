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Курская область. Сельские кладбища не содержатся надлежащим образом
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Курская область. Сельские кладбища не содержатся надлежащим образом 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Прокуратура направила с суд заявление с требованием устранить нарушения
Железногорская межрайонная прокуратура выявила, что администрация Веретенинского сельсовета не организовала надлежащее содержание кладбищ. Так, территория кладбищ в с. Веретенино и с. Гнань не имеет ограждения и не разделена на входную, ритуальную, административно-хозяйственную зоны, а также зону захоронений. Кроме того, не оборудована площадка для мусоросборников с подъездом к ней. На кладбища обнаружены свалки. Проекты по устройству пяти кладбищ в с. Веретенино, п. Сторж, с. Гнань отсутствуют.
В октябре прошлого года глава МО «Веретенинский сельсовет» по постановлению Железногорской межрайонной прокуратуры была привлечена к административной ответственности, а в адрес главы сельсовета прокурор внес представление с требованием устранить нарушения. Однако, требования исполнены не были.
В связи с этим прокурор направил в суд административное заявление о признании бездействия администрации МО «Веретенинский сельсовет» незаконнымы.
По решению суда, администрация сельсовета обязана в течение 6 месяцев принять меры к разработке проектов по устройству кладбищ.
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