Москвичи смогут расплачиваться в транспорте с помощью смартфонов

У жителей Москвы наконец появится возможность оплачивать проезд в автобусах с помощью банковских карт, а также смартфонов, поддерживающих функцию бесконтактного платежа. Об этом сообщил сайт мэра и правительства столицы.

Новая система оплаты проезда начнет работать в столице с 15 апреля. Московские пассажиры смогут расплатиться с помощью банковской карты прямо в автобусе, а также воспользоваться еще более удобным способом, приложив смартфон к валидатору. Несмотря на то что функция бесконтаткного платежа появилась сравнительно недавно, она присутствует на всех новых смартфонах. На автобусы, позволяющие такую система оплаты, наклеют специальные стикеры.

Горожане отметили, что, к примеру, проезд по карте «Тройка» значительно дешевле, чем по Единому проездному. Но пополнить «Тройку» непосредственно в транспорте, к сожалению, нельзя. А благодаря новому валидатору люди сэкономят на проезде, так как одна поездка, оплаченная картой или смартфоном, обойдется им в 40 рублей вместо 55, которые они заплатили бы водителю. В сети признаются, что это отличное и очень нужное нововведение. Люди рассказали, что порой забывали свои проездные дома, спеша на работу, и в результате, запрыгнув в последний автобус, переплачивали водителю за разовый проездной. Теперь с такими проблемами они больше не столкнутся.

Жители столицы радуются новым возможностям и теперь наверняка с большим удовольствием будут пользоваться городскими автобусами. Кстати, по мнению ученых, поездка в общественном транспорте на работу улучшает здоровье, снижая риск многих заболеваний.