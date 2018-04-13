В Орле проверили готовность к навигации

В областном центре состоялся смотр судов Центра ГИМС МЧС России по Орловской области и поисково-спасательного отряда, предназначенных для выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, навигация разрешается после спада паводковых вод и до наступления ледостава.

Во время смотра была проверена готовность судов и экипажей к эксплуатации. Специальная комиссия осмотрела плавсредства, исправность корпусов, устройств, судовых систем, механизмов и агрегатов, укомплектованность предметами судового снабжения, аварийно-спасательным и сигнальным имуществом, средствами связи, противопожарным и другим оборудованием.

У спасателей и инспекторов ГИМС, которые имеют допуск к управлению плавсредствами, был проверен внешний вид, форма одежды, экипировка, знание должностных обязанностей, техники безопасности и особенностей эксплуатации судов, а также наличие документов на право управления маломерным судном.

Мероприятия по приведению спасательной техники в соответствии с требованиями руководящих документов выполнены в полном объеме, сообщили в пресс-службе МЧС.