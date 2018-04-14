Маломерным судам с 20 апреля разрешат плавать по орловским рекам

Навигационный период начнётся на водоёмах Орловской области с 20 апреля и продлится до 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Плавание на маломерных судах разрешается после спада паводковых вод и до наступления ледостава. В остальное время разрешается плавание маломерных судов ГУ МЧС России по Орловской области, отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы и судов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

Всем маломерным судам, кроме вышеперечисленных, до 10 июня также запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах региона.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области напоминает владельцам маломерных судов, что маломерное судно является транспортным средством, и чтобы им управлять, требуется определенная подготовка. Всем судовладельцам необходимо пройти ряд процедур, направленных на обеспечение безопасности.

В МЧС напомнили правила навигации:

— Эксплуатация маломерных судов разрешается: после регистрации их в судовой книге; нанесения бортовых (регистрационных) номеров; технического освидетельствования органами ГИМС МЧС России; при условии исправного технического состояния плавсредства; с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количестве двигателей и допустимой площади парусов; при оснащении спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационными и другим оборудованием.

— Управлять водным транспортным средством с механическим двигателем разрешается лицам, аттестованным экзаменационной комиссией территориального органа ГИМС МЧС России. Кроме того, водитель должен иметь удостоверение на право управления плавсредством.

При плавании на маломерных судах запрещается:

управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке;

передавать управление судном лицу, не имеющему права управления;

эксплуатировать суда, не несущие бортовых номеров;

переоборудовать суда без соответствующего разрешения;

нарушать нормы загрузки и пассажировместимости;

эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения;

перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых,

управлять любым видом водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

По вопросам государственной регистрации маломерных судов, прохождения их технического освидетельствования (осмотра) и другим вопросам следует обращаться в Центр ГИМС МЧС России по Орловской области. Он располагается по адресу: города Орел, улица МОПРа, д. 2а, телефон для справок 8 (4862) 75-01-91.

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