Маломерным судам с 20 апреля разрешат плавать по орловским рекам 

Навигационный период начнётся на водоёмах Орловской области с 20 апреля и продлится до 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Плавание на маломерных судах разрешается после спада паводковых вод и до наступления ледостава. В остальное время разрешается плавание маломерных судов ГУ МЧС России по Орловской области, отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы и судов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
Всем маломерным судам, кроме вышеперечисленных, до 10 июня также запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах региона.
Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области напоминает владельцам маломерных судов, что маломерное судно является транспортным средством, и чтобы им управлять, требуется определенная подготовка. Всем судовладельцам необходимо пройти ряд процедур, направленных на обеспечение безопасности.
В МЧС напомнили правила навигации:
— Эксплуатация маломерных судов разрешается: после регистрации их в судовой книге; нанесения бортовых (регистрационных) номеров; технического освидетельствования органами ГИМС МЧС России; при условии исправного технического состояния плавсредства; с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количестве двигателей и допустимой площади парусов; при оснащении спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационными и другим оборудованием.
— Управлять водным транспортным средством с механическим двигателем разрешается лицам, аттестованным экзаменационной комиссией территориального органа ГИМС МЧС России. Кроме того, водитель должен иметь удостоверение на право управления плавсредством.
При плавании на маломерных судах запрещается:
управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке;
передавать управление судном лицу, не имеющему права управления;
эксплуатировать суда, не несущие бортовых номеров;
переоборудовать суда без соответствующего разрешения;
нарушать нормы загрузки и пассажировместимости;
эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения;
перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых,
управлять любым видом водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.
По вопросам государственной регистрации маломерных судов, прохождения их технического освидетельствования (осмотра) и другим вопросам следует обращаться в Центр ГИМС МЧС России по Орловской области. Он располагается по адресу: города Орел, улица МОПРа, д. 2а, телефон для справок 8 (4862) 75-01-91.
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Сообщение Маломерным судам с 20 апреля разрешат плавать по орловским рекам появились сначала на РИА 57.