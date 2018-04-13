Столичные власти согласовали реконструкцию зеленоградского Хлебозавода №28

Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 12 апреля 2018 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки для реконструкции зданий хлебозавода №28 и нового строительства.

Об этом сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. В ведомстве уточнили, что зеленоградского предприятие, обладающее статусом промышленного комплекса, планирует провести модернизацию цеха производства хлебобулочных изделий и рабочего общежития, а рядом построить новый цех производства панировочных сухарей, склады готовой продукции, хозяйственные постройки, гаражный бокс и другие объекты. Это позволит увеличить площадь хлебозавода №28 более чем на 40%.

Проект реконструкции и нового строительства будет вынесен на публичные слушания.