Весенее половодье: как большая вода испытывает россиян 

Двадцать пять регионов России уже встретили половодье. Как большая вода испытывает россиян, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.
В Казани встречают паводки во всеоружии — заложили 40 килограммов взрывчатки. Взрыв ради безопасности, так вода не задержится в одном месте и пойдет дальше. В Башкирии — почти боевая обстановка. Людей спасают бронетранспортерами. Утро для жителей явно не доброе. С рассветом дома затонули. «За полтора часа вода прямо напором хлынула у нас! Я детей спасала в резиновых сапогах. Все что нажили, как говорится, ушло под воду», — поделилась жительница поселка Зубово Лилия Гиниятова. Этот пес — один из немногих выживших питомцев. Айдар Мухамедьянов поздно заметил опасность. Его сарай опустился под воду. Последних уцелевших животных мужчина закидывал на второй этаж. А это страшный сон автолюбителя. Машину не спасти. Но МЧС их убирает, чтобы не мешали подплывать к домам. Людей вытаскивали на лодках. Местная река утопила уже два поселка.
«Берсувань вышла из берегов, и здесь поляна, которую заливает. Мы нашли перемычку, и сейчас будет засыпать грунт. Как завершим, вода перестанет прибывать», — сказал начальник ГУ МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов.
Бронетранспортеры встретишь и под Саратовом. Там затопило две сотни домов. Улицы Аткарска превратились в каналы. Тут только на катерах. Спасатели плывут к оптимистам, которые не торопятся уходить. К счастью, никто не пострадал. Ни люди, ни животные. Пара машин, да и те вытащили. Большая вода дошла и до Пензы. Спасатели не решились взрывать лед под мостом. Пришлось колотить его вручную. А соцсети наполнили фотографии. Пензу не узнать. Но это весна. Все течет, все меняется.
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