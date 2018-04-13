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В России обновили «черный список» отелей к ЧМ-2018
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В России обновили «черный список» отелей к ЧМ-2018 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В России обновлен «черный список» отелей в городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Русская планета».
По данным на 10 апреля, нарушения отмечены в восьми регионах нашей страны: Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом в марте нарушения были выявлены в шести российских регионах. Не обнаружено нарушений только в трех субъектах: республиках Мордовия и Татарстан, а также в Нижегородской области.
Наибольшее превышение норматива стоимости размещения отмечается на основе данных с сайтов гостиниц — в Самарской области (до 244%), а на основе данных с сайтов бронирования — в Калининградской (до 817%) и Свердловской области (до 807%).
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