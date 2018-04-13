S&P улучшило прогноз по рейтингам Японии

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor∎s пересмотрело прогноз по рейтингам Японии со «стабильного» до «позитивного», указав на улучшение перспектив экономического роста, пишет Bloomberg.

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Японии на уровне «A+», краткосрочный — на уровне «A-1». Номинальный рост экономики, превышающий 2%, и отрицательные эффективные реальные процентные ставки позволят стабилизировать долговую нагрузку раньше, чем ожидалось ранее, заявило S&P. При этом аналитики агентства предупредили, что прогноз вновь может стать «стабильным», если рост будет слабее, чем ожидалось, а процесс фискальной консолидации замедлится.

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