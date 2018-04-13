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S&P улучшило прогноз по рейтингам Японии
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S&P улучшило прогноз по рейтингам Японии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor∎s пересмотрело прогноз по рейтингам Японии со «стабильного» до «позитивного», указав на улучшение перспектив экономического роста, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Японии на уровне «A+», краткосрочный — на уровне «A-1». Номинальный рост экономики, превышающий 2%, и отрицательные эффективные реальные процентные ставки позволят стабилизировать долговую нагрузку раньше, чем ожидалось ранее, заявило S&P. При этом аналитики агентства предупредили, что прогноз вновь может стать «стабильным», если рост будет слабее, чем ожидалось, а процесс фискальной консолидации замедлится.
Ссылки по теме
Япония может стать следующей мишенью для Трампа Потребительские расходы в Японии снизились в феврале ЦБ Японии может ужесточить политику в течение года Государственный долг Японии — один из наибольших в мире, он более чем в два раза превышает размер экономики страны. Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Японии в октябре-декабре вырос восьмой квартал подряд. Это наиболее длительный период роста с 1989 года. Однако темпы роста резко снизились. Самый медленный рост в Японии за два года и укрепление иены подчеркивают, что центробанк страны все еще не может отказаться от программы стимулов, которую становится все труднее поддерживать. Потребительские расходы в Японии в феврале снизились на 0,9% в годовом выражении. Это максимальное падение с апреля прошлого года. Данные указывают на то, что потребление не сможет стимулировать экономический рост, если напряженность в мировой торговле ударит по японскому экспорту. Увеличение профицита счета текущих операций платежного баланса Японии в феврале может быть хорошей новостью для финансов страны, но не для ее отношений с США. "Баланс текущего счета свыше 2 трлн иен — этот тот уровень, при котором Японии легче стать целью атак со стороны США на фоне растущей напряженности в торговле", — считает главный экономист Meiji Yasuda Life Insurance Co. Юити Кодама. Большая часть профицита счета текущих операций обусловлена доходами Японии из-за рубежа, включая значительный объем инвестиций в США, что президент США Дональд Трамп должен приветствовать. В то же время положительное сальдо торгового баланса Японии с США в феврале выросло на 3,4% в годовом выражении благодаря сильному экспорту автомобилей. Профицит достиг 631 млрд иен.
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