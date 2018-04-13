Эксперты не назвали достоверную версию появления рутения в воздухе

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы появления радиоактивного изотопа рутения-106 (Ru-106) в атмосфере над Европой в сентябре-октябре 2017 года не смогла выдвинуть какую-либо достоверную гипотезу о причине произошедшего, сообщил в пятницу Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

В среду в ИБРАЭ состоялось второе совещание этой комиссии. Первое совещание прошло в конце января нынешнего года также в ИБРАЭ.

"Между совещаниями комиссия проделала большую работу по сбору и анализу имеющихся данных измерений Ru-106 в воздухе и выпадениях, метеорологических условий в сентябре-октябре 2017 года в странах Европы и России , организовала отбор проб в Челябинской области и их спектрометрический анализ в трех независимых лабораториях, и провела уточненные расчеты. Была создана обширная база данных. Все полученные результаты были доложены на втором совещании комиссии", — говорится в сообщении.

"Рассмотрев представленную информацию, комиссия не смогла указать какую-либо достоверную гипотезу происхождения Ru-106 в рамках проведенных исследований деятельности в области использования атомной энергии. При этом вывод об отсутствии влияния Ru-106 на здоровье населения был подтвержден", — отмечается в сообщении.

Финляндии, Швеции, Германии, Комиссия представляет собой независимую группу ученых и специалистов из Франции Норвегии и России, в состав которой входят ведущие специалисты в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного переноса.

Члены комиссии приняли решение о подготовке собранной информации для открытого доступа и подготовке открытых публикаций в научных изданиях. После тщательного анализа информации, собранной в результате деятельности комиссии, ее члены примут решение о необходимости проведения дополнительных работ и встреч для обсуждения результатов, отмечается в сообщении.

Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии, например, автономных энергоисточников для морских навигационных маяков.

В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками. Ростехнадзор провел инспекции, охватывающие период с августа по ноябрь 2017 года, которые не выявили никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находился в пределах естественных многолетних значений и соответствовал природному радиационному фону.