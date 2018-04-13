Лёгкая стяжка пола: как выбрать сухую смесь и выполнить работы

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Основанием пола в многоквартирных домах чаще всего служат бетонные плиты перекрытия. Слой, который выравнивает основание (или нижележащий слой) для получения горизонтальной поверхности пола, называют стяжкой. Вместе с тем он выполняет и другие важные функции:

придаёт полу определённый уклон;

создаёт прочное основание под уклад­ку финишных напольных покрытий;

распределяет нагрузку по упругим тепло— и звукоизоляционным материалам;

укрывает различные коммуникации;

повышает теплоизоляцию пола.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Самые популярные стяжки получают в результате затворения водой и последующего затвердевания смеси, состоящей из вяжущего вещества (как правило, цемента), заполнителей (пески различных фракций), специальных добавок. Производители сухих смесей предлагают разные виды стяжек, среди них базовые ровнители, нивелирующие перепады основания от 5 до 80 мм; высокопрочные, с марочной прочностью выравнивающего слоя не менее 30 МПа; быстротвердеющие, с возможностью укладки финишного напольного покрытия уже через 15 ч. Мы же поговорим о лёгких стяжках.

С помощью шлифования цементно-песчаной стяжки устраняют мелкие дефекты, сглаживают неровности и выступы, получают ровную и гладкую поверхность. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Лёгкая стяжка с высокими теплоизоляционными свойствами КНАУФ-Убо имеет небольшую прочность при сжатии — 1 МПа. После затвердевания и высыхания слоя поверх него обязательно обустраивают прочное основание. Это может быть сухой сборный пол из ГВЛ КНАУФ или стяжка с прочностью при сжатии не менее 15 МПа, толщиной не менее 35 мм, например КНАУФ-Трибон. И уже на них укладывают паркет, ламинат, плитку. Одна из самых распространённых ошибок при работе с лёгкой стяжкой — последующее устройство «наливной» стяжки без создания разделительного слоя. В этом случае при непосредственном контакте более прочная верхняя стяжка во время затвердевания начинает рвать менее прочную нижнюю. Чтобы этого не произошло, поверх лёгкой стяжки обязательно настилают полотна специальной разделительной бумаги или полиэтиленовую плёнку и только по ней заливают высокопрочную стяжку.

Денис Ижутов

Продукт-менеджер компании «Кнауф Гипс»

Особенности лёгких стяжек пола

Лёгкие стяжки наиболее эффективны при необходимости выровнять большие перепады основания — до 30 см, а также когда по основанию пола проложены коммуникации — трубы, провода в защитных кабель-каналах и т. п. Слой традиционной пескоцементной смеси такой внушительной толщины потребует большого расхода материала, будет иметь немалую массу и, соответственно, увеличит нагрузку на несущие конструкции. К тому же для высыхания этой толстой стяжки потребуется целая вечность. Альтернативные варианты вроде цементно-песчаных полусухих стяжек тоже не решат проблему расхода материала и нагрузки на перекрытия. Только лёгкие стяжки, плотность и расход которых несравнимо меньше, чем у обычных цементных составов, позволят выровнять большие перепады основания, укрыть коммуникации, не оказывая чрезмерной нагрузки на перекрытия. Что же делает их такими лёгкими?

Лёгкие цементные стяжки с гранулами пенополистирола, пеностекла и т. п. применяют в помещениях с высокими требованиями к шумоизоляции, а также в системах «тёплый пол» для снижения теплопотерь через основание.

Лёгкость и прочность

Наполнителями для лёгких стяжек служат разные нетяжёлые материалы, в том числе керамзит, гранулированное пеностекло, гранулы полистирола. Введение их в состав стяжки в той или иной степени снижает нагрузку на 1 м² несущей конструкции, увеличивает звукоизоляцию и уменьшает потери тепла через основание. Обратите внимание: прочность при сжатии у лёгких стяжек разных производителей заметно различается (от 1 до 15 МПа). Материалы, у которых этот показатель менее 15 МПа, используют только как промежуточный выравнивающий слой и впоследствии обязательно закрывают прочной стяжкой. До этого любые действия на лёгкой стяжке требуют предельной аккуратности. Разумеется, ходить по ней можно уже через 2 сут после заливки. Но помните, что ножки стремянки или раскачивание на стуле непременно оставят вмятины на поверхности. Распределить нагрузку несложно, просто положите на пол лист ГКЛ или ГВЛ и уже на него ставьте стремянку, стулья и т. п. На стяжки прочностью 15 МПа и более можно настилать финишные напольные покрытия.

Свойства лёгких стяжек

Низкий удельный вес, благодаря которому снижается нагрузка на основание и несущие конструкции.

Хорошие тепло— и шумоизоляционные свойства из-за наличия в составе лёгкого наполнителя.

Низкий расход материалов, что снижает затраты на обустройство пола.

Допустимая толщина слоя (до 30 см) позволяет выравнивать перепады основания за один проход, повышая производительность работы.

Высокая водо— и морозостойкость, что позволяет сохранять эксплуатационные качества при возможном контакте с водой и воздействии отрицательных температур.

Важнейшие задачи укладчика — грамотная оценка состояния основания пола, правильный выбор конструктивной схемы и системы материалов и выполнение работ в соответствии с требованиями технологии.

Схема обустройства лёгкого основания на разделительном слое

1 — несущее основание; 2 — кромочная лента; 3 — лёгкая стяжка КНАУФ-Убо; 4 — коммуникации; 5 — разделительная бумага; 6 — стяжка КНАУФ-Трибон. Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media

Как обустроить лёгкую стяжку

Как поступить при необходимости обу­стройства лёгкой стяжки: купить сухую смесь в магазине или сэкономить и приготовить состав на месте, поручив мастерам разбавить пескоцементную смесь гранулами керамзита, пеностекла или полистирола? На этот вопрос каждый отвечает сам, но стоит иметь в виду, что ведущие производители гарантируют поведение стяжки и заявленные характеристики готового слоя, разумеется, при соблюдении технологии работ. А как поведёт себя во время эксплуатации самостоятельно облегчённая стяжка, неизвестно. Удастся ли добиться требуемой прочности? Какова вероятность, что гранулы не соберутся в одном месте и при надавливании на него не образуются вмятины и пустоты? Вопрос остаётся открытым.

Лёгкие тепло— и звукоизоляционные стяжки наносят по маякам, которые устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга и проверяют по уровню. Чтобы разровнять раствор стяжки, используют правило. В том случае, когда маяки могут снизить теплопроводность готовой стяжки, после застывания их удаляют, а образовавшиеся русты заполняют тем же раствором. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Кроме того, на производстве в цементные смеси вводят модифицирующие добавки, которые контролируют процесс усадки, характерный для цемента. Это чрезвычайно важно в случае с толстыми стяжками, в том числе лёгкими. У самостоятельно сделанных пескоцементных смесей контролировать этот процесс невозможно. И чем больше толщина слоя, тем больше будет усадка.

Процесс обустройства лёгкой цементной стяжки

На бетонные и цементные основания наносят грунт КНАУФ-Тифенгрунд и дают ему высохнуть (3 ч). Смесь КНАУФ-Убо затворяют чистой холодной водой и перемешивают строительным миксером до однородной массы. Раствор наносят вручную или штукатурной машиной. Фото: КНАУФ

После его затвердевания (через 1,5–2 нед) на поверхности расстилают подкладочную бумагу с перехлёстом полотен не менее 80 мм Поверх неё заливают слой смеси КНАУФ-Трибон для создания прочной стяжки и разравнивают рейкой

После высыхания слоя укладывают финишное напольное покрытие

Необходимые условия для успешной работы

Конечный результат во многом зависит от соблюдения технологии проведения работ и предварительной подготовки основания. Перед заливкой лёгкой стяжки оно должно быть сухим, прочным, очищенным от грязи, пыли, красок и масляных пятен. Чтобы увеличить надёжность сцепления с раствором, его обрабатывают соответствующим грунтом. Если существует вероятность капиллярного подъёма влаги, основание покрывают слоем гидроизоляции. На подготовленной таким образом поверхности устанавливают маяки. По периметру помещения (на вертикальные поверхности) прокладывают деформационную ленту, ширину которой выбирают в соответствии с толщиной предполагаемой заливки. Готовый цементный раствор наносят слоем 20–300 мм и, как любую стяжку, выравнивают правилом по маякам. Диапазон рабочих температур воздуха и основания — 5–30 °С. Во время нанесения и твердения стяжки не допускают сквозняков, попадания на пол прямых солнечных лучей, резкой смены температуры и влажности.

Лёгкие стяжки

Наименование

Основит Стартолайн FC43 L Termolite

Palafloor 307 «Стяжка лёгкая»

Производитель

КНАУФ

«Седрус»

Ivsil

Paladium

«Старатели»

Толщина слоя, см Прочность при сжатии, не менее МПа Коэффициент тепло­проводности, Вт/м • K 0,32–0,36 Расход, кг/м² при толщине слоя 10 мм 7–7,5 5–5,5 4–4,5 10–11 Наполнитель

Пенополисти­рольные гранулы

Мелкофракционный керамзитовый гравий

Пористый наполнитель из пеностекла

Пористый наполнитель из пеностекла

Керамзит

Упаковка, кг Цена, руб.