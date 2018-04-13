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На МЖД в I квартале предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества
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На МЖД в I квартале предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Московской железной дороги совместно с полицией предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«На Московской железной дороге отмечается снижение количества случаев кражи железнодорожного имущества. Этому, в том числе, способствует постоянная совместная предупредительно-профилактическая работа железнодорожников, сотрудников транспортной полиции и охранных предприятий. Так, в январе-марте 2018 года было предотвращено 46 попыток хищения железнодорожного оборудования», — отмечается в сообщении.
Для борьбы с вандальными и хулиганскими действиями на МЖД ведется круглосуточное наблюдение за наиболее важными инфраструктурными объектами: вокзалами, парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами и другими.
В первом квартале 2018 года количество оставленных без присмотра вещей выросло почти в 5,4 раза, до 140 против 26 в первом квартале 2017 года. При обнаружении бесхозных предметов на объектах железнодорожной инфраструктуры на место вызываются сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр. Состав продолжает поездку только после завершения проверочных мероприятий, поэтому такие ситуации в первую очередь создают неудобства для пассажиров.
«Московская железная дорога напоминает гражданам, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение поездов пригородного и дальнего сообщения, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», — заключается в сообщении.
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