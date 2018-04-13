На МЖД в I квартале предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества

Сотрудники Московской железной дороги совместно с полицией предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«На Московской железной дороге отмечается снижение количества случаев кражи железнодорожного имущества. Этому, в том числе, способствует постоянная совместная предупредительно-профилактическая работа железнодорожников, сотрудников транспортной полиции и охранных предприятий. Так, в январе-марте 2018 года было предотвращено 46 попыток хищения железнодорожного оборудования», — отмечается в сообщении.

Для борьбы с вандальными и хулиганскими действиями на МЖД ведется круглосуточное наблюдение за наиболее важными инфраструктурными объектами: вокзалами, парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами и другими.

В первом квартале 2018 года количество оставленных без присмотра вещей выросло почти в 5,4 раза, до 140 против 26 в первом квартале 2017 года. При обнаружении бесхозных предметов на объектах железнодорожной инфраструктуры на место вызываются сотрудники правоохранительных органов , которые проводят осмотр. Состав продолжает поездку только после завершения проверочных мероприятий, поэтому такие ситуации в первую очередь создают неудобства для пассажиров.

«Московская железная дорога напоминает гражданам, что незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение поездов пригородного и дальнего сообщения, и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», — заключается в сообщении.