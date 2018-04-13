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Эксперт: стратегия пространственного развития РФ должна включать отраслевые приоритеты
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Эксперт: стратегия пространственного развития РФ должна включать отраслевые приоритеты 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Стратегия пространственного развития РФ должна включать в себя отраслевые и инфраструктурные приоритеты, на которые будут ориентироваться регионы страны. Об этом сообщил в пятницу замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Михаил Прядильников на Красноярском экономическом форуме.
"Тезис, который прозвучал от всех, что есть определенные задачи для федерального центра. Прежде всего, это, собственно, что стратегия пространственного развития должна быть, и в этой стратегии нужно попробовать обозначить какие-то отраслевые приоритеты, инфраструктурные приоритеты, которых сейчас нет, из-за чего сложно регионам на это ориентироваться", — сказал он в ходе круглого стола «Региональные стратегии: как реализовать приоритеты».
Он добавил, что также «важно зафиксировать какие-то межрегиональные приоритеты».
Работу над Стратегией пространственного развития до 2025 года планируется завершить к концу 2018 года, сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». По словам главы правительства, Стратегия призвана дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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