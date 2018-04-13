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Подари городу историю
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Подари городу историю 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Пермский городской архив запустил акцию «Подари городу историю», приуроченную к 295-летию Перми.
Архив города Перми предлагает пермякам принять участие в акции, поделившись своими воспоминаниями в фотографиях и документах, связанными с родным городом.
Свои материалы можно прислать по почте, 614068, г. Пермь, проезд Якуба Коласа, 5, по электронной почте, mbu-arkhiv@gorodperm.ru, отправив сообщение в официальную группу или принести в архив лично.
Работы принимаются до 8 июня. При предъявлении материалов необходимо указать возраст участника. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 237-12-12.
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