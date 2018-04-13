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Миронов заявил, что американские санкции получат адекватный отпор
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Миронов заявил, что американские санкции получат адекватный отпор 

Парламентская газета 2 часа назад
Россия даст адекватный ответ на антироссийские санкции, введенные США, заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, который является одним из инициаторов законопроекта об ответных мерах на американские ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба фракции.
«Этим законопроектом мы наконец-то адекватно отвечаем Соединенным Штатам. Та беспринципность и наглость, с которой США вводят те или иные санкции против нашей страны, в конце концов, должна была получить адекватный отпор», — приводит пресс-служба слова Миронова.
Парламентарий напомнил, что около года назад он предлагал запретить ввоз в Россию табачной и алкогольной продукции из США. Но это, по его словам, малая толика тех мер, которые содержатся в законопроекте.
«Самое главное — прекращается сотрудничество с США в трех очень важных отраслях, это — атомная, авиационная и ракетно-двигательная промышленность. Напомню, что до последнего времени Америка покупала у нас двигатели для своих ракет. Теперь, надеюсь, этого не будет», — указал лидер «Справедливой России».
При этом отметил, что есть сферы, которые документ не затрагивает. Прежде всего речь идет о совместной борьбе с международным терроризмом, вопросах нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.
Миронов сообщил, что законопроект без задержек пройдет через парламентские процедуры.
«Мы направим законопроект в регионы, проведем консультации с экспертами и на ближайших заседаниях парламента, вероятно, уже в мае, примем эту инициативу», — указал политик.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, в пятницу внесли в Госдуму лидеры парламентских фракций и глава палаты Вячеслав Володин.
Документ, в частности, содержит запрет на ввоз произведённой в Соединённых Штатах сельскохозяйственной, табачной и алкогольной продукции, а также медикаментов. Кроме того, он подразумевает приостановку сотрудничества Москвы и Вашингтона в авиастроительной и атомной отраслях, а также по диалогу в отношении двигателей для ракет.
Также инициатива предусматривает возможность запрета на въезд в Россию граждан США и иных государств, их наем на работу, участие зарубежных компаний в приватизации российских активов, оказании консалтинговых, аудиторских услуг для государственных нужд.
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