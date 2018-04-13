Участники проекта «Стартап-Автобус 76» посетили федеральный предакселератор «GenerationS»

— Образовательная программа идет неделю и предназначается для авторов проектов, прошедших в предакселератор «GenerationS». Мы выбрали день с наиболее интересными для представителей нашего региона темами, — рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — Реализация проекта «Стартап-Автобус 76» способствует поддержке молодых инноваторов и популяризации предпринимательства — это важное направление работы инвестиционного блока Правительства Ярославской области.

Поездка организована региональной Корпорацией развития МСП в партнерстве с факультетом информатики и вычислительной техники ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Среди участников — стартап-команды, инноваторы, студенты и начинающие предприниматели.

В ходе мероприятия они посетили семинары по темам «Создание минимально жизнеспособного проекта», «Команда проекта», «Юридические основы работы проектов» и «Продажи».

— Я узнал много нового о продажах, о том, как продать свой продукт выгодно, — рассказал участник поездки студент факультета ИВТ ЯрГУ им. П. Г. Демидова Дмитрий Родионов . — Я создаю свою веб-студию, и мне потребуется учесть многие тонкости, о которых я услышал сегодня, в том числе юридические.

Справка

Авторский проект «Стартап-Автобус 76» запущен в 2016 году. За 3 года состоялось 9 поездок, в которых бесплатно приняли участие более 370 студентов, стартап-команд и предпринимателей.