Регионам РФ нужно создать собственные программы развития промышленности

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Регионам России необходимо разработать собственные программы развития промышленности, связанные с отраслевыми и корпоративными планами. Такое мнение в пятницу высказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в ходе Красноярского экономического форума.

"Регионам необходимо разработать программы развития региональной промышленности, которые должны быть синхронизированы с отраслевыми планами развития и импортозамещения, а также с корпоративными планами развития", — сказал Беспрозванных, выступая на круглом столе «Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы».

Замминистра также рекомендовал регионам не конкурировать друг с другом, а организовывать межрегиональные кооперации, направленные на повышение внутреннего регионального продукта и выход на экспорт. Еще одним его предложением стало проведение в каждом регионе инвентаризации, которая бы помогла местным властям понять, какие возможности у них есть, и определить наиболее успешные направления развития.

Индивидуальный подход

Участники дискуссии отметили, что каждый регион нуждается в индивидуальном подходе, поскольку обладает как уникальным потенциалом, так и особенными трудностями: одним не хватает квалифицированных кадров, другим — оборотных средств.

К примеру, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов напомнил, что этот регион находится практически в центре страны и отдален как от ее восточных, так и от западных границ, из-за чего большую долю в себестоимости продукции края составляют транспортные расходы. Цыкалов попросил федеральное правительство ввести понижающие коэффициенты для провозной платы по железной дороге для продукции, которая реализуется за пределы региона.

Повышать активность регионов

По словам Беспрозванных, сегодня в России есть активные регионы, власти которых «не сидят на месте, не ждут, а активно формируют свою программу, свою повестку», и есть регионы, которые ждут, когда федеральные власти обратят на них внимание. Он призвал руководство субъектов РФ активнее участвовать в федеральных программах и продвигать собственные проекты.

При этом, как отметил Фурщик, в настоящее время получается так, что разные меры федеральной поддержки в основном концентрируются на нескольких передовых регионах. «Это понятно, так как в этих регионах легче показать результат, они более известны, прежде всего, иностранным инвесторам. Но реально российский промышленный потенциал шире, и большего эффекта можно достичь, если провести диверсификацию такой поддержки, ее систематизацию и постараться ее расширить на более широкий круг регионов», — сообщил он.

Эксперт предложил федеральным властям провести конкурс, по итогам которого будет сформирован «второй эшелон» регионов, которые могут быть продвинуты, в том числе, на международном рынке. «На наш взгляд, основная задача — это систематизация инструментов [инвестиционной поддержки], и их распределение на более широкий круг регионов, втягивание их в активную работу как по привлечению новых инвесторов, так и по поддержке существующих предприятий», — сказал глава экспертного совета РСПП.

Красноярский форум

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.