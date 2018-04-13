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Материальные выплаты из местного бюджета получат ветераны и участники ВОВ к 9 мая в Котельниках
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Материальные выплаты из местного бюджета получат ветераны и участники ВОВ к 9 мая в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Материальные выплаты получат ветераны и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Котельниках, к 9 Мая. Средства будут выделяться из местного бюджета. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших инвалидов, ветеранов или участников войны, а также труженики тыла получат материальные выплаты к 9 Мая за счет местного бюджета. Суммы будут разные. Самая большая — у ветеранов и участников войны. Это 11 человек. Кроме того, они получат специальные подарки ко Дню Победы, которые будут вручать наши волонтеры, молодые ребята и дошкольники»
Ирина Польникова, глава Котельников.
Глава Котельников также отметила, что в городском округе производится адресная материальная помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
В рамках празднования Дня Победы в Котельниках пройдут различные мероприятия. В их числе встречи с ветеранами, митинги, концерты, акции «Спасибо» и «Бессмертный полк» и многое другое.
В городском округе обсудили вопросы доступной среды и меры социальной поддержки граждан в рамках проекта «Социальная гостиная».
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