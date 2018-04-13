Ещё
Как написать тотальный диктант? Советы журналиста «Красного Севера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

Как написать тотальный диктант? Советы журналиста «Красного Севера» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Валерия Акименко писала диктант дважды. Оба раза получила пять за орфографию и четыре — за пунктуацию.
— Слова пишите на автомате, голова журналиста и читающего классику и прочее помнит как надо, — считает корреспондент. — Нначинаешь сильно задумываться — делаешь ошибки. По пунктуации есть правило диктантов: написал предложение полностью, потом расставил знаки препинания. Не спешите. Мне это не помогло, с авторскими знаками я не справилась. А ощущения понравились. Будто снова в девятом классе оказалась. Всем, кто решится сесть за парты — ярких и хороших эмоций!
Напомним, тотальный диктант состоится завтра, в субботу, в 13.00. Где его пишут в вашем городе или поселке, узнавайте на официальном сайте акции, кнопка «Выбрать площадку».
Красный Север: последние новости
На Ямале сильная метель закрыла два зимника Госжилнадзор ЯНАО: сосулек на доме не должно быть вовсе В Салехарде денег хватит всем. Мамонту тоже дадут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ190
Украина пригрозила России по газу107
Путин поговорил с Макроном45
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение