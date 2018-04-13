Как написать тотальный диктант? Советы журналиста «Красного Севера»

Валерия Акименко писала диктант дважды. Оба раза получила пять за орфографию и четыре — за пунктуацию.

— Слова пишите на автомате, голова журналиста и читающего классику и прочее помнит как надо, — считает корреспондент. — Нначинаешь сильно задумываться — делаешь ошибки. По пунктуации есть правило диктантов: написал предложение полностью, потом расставил знаки препинания. Не спешите. Мне это не помогло, с авторскими знаками я не справилась. А ощущения понравились. Будто снова в девятом классе оказалась. Всем, кто решится сесть за парты — ярких и хороших эмоций!

Напомним, тотальный диктант состоится завтра, в субботу, в 13.00. Где его пишут в вашем городе или поселке, узнавайте на официальном сайте акции, кнопка «Выбрать площадку».