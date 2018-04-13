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Россия запустила в Узбекистане уникальный проект по отслеживанию здоровья
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Россия запустила в Узбекистане уникальный проект по отслеживанию здоровья 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Русская гуманитарная миссия запустила в Узбекистане реализацию уникального медицинского проекта, сообщает Sputnik Узбекистан.
Проект «Цифровой тест на здоровье» будет реализован на базе семейной поликлиники №16 в Зангиатинском районе Ташкентской области. В рамках этой инициативы в медицинском учреждении будет установлено тестовое оборудование, позволяющее населению самостоятельно отслеживать показатели своего здоровья.
Если это оборудование успешно пройдет полугодовые испытания, то оно может быть внедрено и в других медицинских учреждениях Узбекистана.
Русская гуманитарная миссия — это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, а также содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
Ранее сообщалось, что уральское предприятие «Медсинтез» создаст завод по производству инфузионных растворов, инсулина в Андижане (областной центр на востоке Узбекистана).
Соглашение предусматривает создание в Андижане центра «Диализ», а также строительство при центре завода по производству инфузионных растворов, инсулина, твердых и жидких лекарственных средств.
К лету планируется подготовить предварительное ТЭО проекта и определить мощности планируемого производства.
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