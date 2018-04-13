В Москве пройдет крупнейшая выставка индустрии красоты

Профессионалы помнят, какими косметологическими экспериментами запомнились 1990-е — время активного «пробования» омолаживающих методик, когда косметологи и смелые пациенты впервые начали применять новые на тот момент гели для коррекции губ и носогубных складок и золотые нити. Первые гели для контурной пластики, попавшие на российский рынок были тогда в большинстве случаев, перманентными, и через несколько лет, когда биоплимерный гель, полиакриламид и нити стали странно вести себя в лицах и вызывать воспалительные процессы, осложнения и просто деформационные изменения лица, которые усугублялись возрастным перемещением тканей их применение быстро сошло на нет.

Наряду с недеградируемыми гелями появились препараты на основе гиалуроновой кислоты — сегодня, завтра и послезавтра современного косметолога. Гиалуроновая кислота — по мнению экспертов, самое безопасное вещество для введения в мягкие ткани лица и тела. Эволюция препаратов на основе гиалуроновой кислоты протекала от простейшего двухфазного геля до современного монофазного филлера с высокой степенью ретикуляции с выраженной лифтинговой способностью и, самое главное, биодеградируемого. 100% деградация — залог безопасности филлера, а безопасность — главный бессменный тренд косметологии.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты остаются самыми востребованными косметологами препаратами, и весенняя INTERCHARM Professional ежегодно открывает для рынка интересные по качеству и цене новинки как европейского, так и азиатского производства. Наряду с традиционными гелями европейского производства сегодня следует обратить внимание на филлеры корейские и японские, имеющие высокие значения реологических показателей, выраженные лифтинговые свойства и заявленное продолжительное время коррекции.

В контурной пластике актуально сохранение естественных пропорций. Гротескные, непропорционально выделяющиеся губы, скулы и подбородки, делающие лица похожими друг на друга, больше не являются эталоном стиля. Мягкость черт с акцентуацией индивидуальных особенностей без признаков видимого вмешательства на сегодняшний день в моде. Объемы вводимых гелей подбираются индивидуально, и на сегодняшний день прекрасно сосуществуют точечная коррекция малыми объемами, так и full face методики.

Сочетанные поэтапные методики омоложения с применением лазерных технологий, радиочастотного воздействия, нитевой и контурной коррекции и ботулино— и плазмотерапии вызывают неподдельный интерес в косметологическом сообществе и являются одной из наиболее часто обсуждаемых на конгрессах и в профильной прессе тем.

Корея. Абсолютным трендом среди препаратов для биоревитализации являются гели на основе полидезоксирибонуклеотидов (ПДРН). Гидролизаты ДНК вновь актуальны с тех пор, как в начале 2000-х годов первые препараты для внутрикожного введения появились в России . Препараты ПДРН представляют своеобразную альтернативу господствующим на рынке гиалуроновым ревитализантам. Они так же высокомолекулярны, увлажняют и улучшают структуру дермы, и, не обладая провоспалительным эффектом, подходят для пациентов с проблемой акне. Лидеры рынка препаратов с ПДРН — Италия

Еще одна интересная находка производителей — комбинированные ревитализанты, в состав которых, помимо гиалуроновой кислоты включена небольшая концентрация гидроксиапатита кальция, достаточная для активации процессов обновления дермы.

Сохраняют свои позиции на косметологическом рынке универсальные ревитализанты-биорепаранты, препараты органотканевой терапии экстракты плаценты, которые благодаря составам и тропности к соединительной ткани организма незаменимы как в виде монотерапии, так и в сочетании с традиционными инъекционными процедурами в косметологии, особенно актуальны в терапии гиперпигментации как регуляторы синтез меланина в комплексных протоколах пилингов и аппаратного лечения меланозов.

Корея открыла для косметологии простые и доступные нитевые технологии. Массовое увлечение тредлифтингом стало возможным благодаря развивающимся заводам по производству нитей из полидиаксонона, традициям восточной акупунктуры и мировым потребностям в новых способах доступного омоложения. На спрос возникла масса предложений, однако прошло уже 5 лет с появления первых PDO мононитей и появились ожидаемые усовершенствования. Акценты сместились в сторону расширения спектра материала, из которого изготавливаются нити и усложнения методик проведения процедуры. На сегодняшний день актуальны, так называемые, истинные лифтинговые нити из поликапролатона, полимолочной кислоты и капролака с различными видами насечек и конусов и атравматичными иглами, имеющие возможность фиксироваться на фасции и хорошо подтягивать расположенную ниже ткань. Эти нити удовлетворяют потребность пациента в альтернативном пластической операции лифтинге с минимальным реабилитационным периодом. Мезонити из полидиоксанона широко и успешно используются для улучшения структуры ткани и ускорения сокращения кожного лоскута, однако их лифтинговая возможность обсуждается все реже.

Современная ботулинотерапия развивается в направлении расширения границ применения ботулинического нейропептида. Стандартные косметологическе схемы пополнились новыми возможностями в коррекции овала посредством работы с жевательными мышцами и занимающими топовые позиции процедурами мезолифтинга лица и шеи. Прекрасные результаты ботулинотерапии минимальными дозами в сочетании с биоревитализантами способствуют популяризации методики в качестве профилактической даже для молодых групп пациентов. Кроме того, доказана безопасность применения ботулинического нейропептида у беременных и в настоящее время вносятся соответствующие изменения в инструкцию к применению.

В целом, тенденции актуальной косметологии сводятся к расширению спектра возможностей применения известных и зарекомендовавших себя на рынке методик и обновлению ассортимента доступных косметологических препаратов. Весенняя INTERCHARM Professional даст возможность познакомиться с самыми актуальными новшествами и усовершенствованиями в косметологии. Для начинающих косметологов — выпускников и обучающихся авторизованных в программе учебных заведений INTERCHARM проводит тур по выставке с практикующими врачами-преподавателями, в ходе которого будут освещены вопросы выбора препаратов, обучения и состояния рынка косметологии в России. А опытные специалисты смогут увидеть ассортимент основных игроков рынка, задать им вопросы, а также поделиться опытом друг с другом во время практических мастер-классов.