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Новая Зеландия запрещает разведку нефти на шельфе
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Новая Зеландия запрещает разведку нефти на шельфе 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Новая Зеландия собирается запретить выдачу новых разрешений на разведку нефти на шельфе, поскольку страна пытается отойти от использования углеводородов, пишет BBC.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн EPA-EFE/ROLEX DELA PENA
Объявление было позитивно воспринято экологическими группами, но отраслевые группы выступили против такого шага.
Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что это поможет «защитить будущие поколения от изменения климата».
Этот шаг не повлияет на 22 уже выданных разрешения, которые могут быть расширены до разрешений на добычу в предстоящее десятилетие.
Ардерн, которая в прошлом году победила на выборах в Новой Зеландии, активно выступала за предотвращение изменения климата и заявила, что решение является шагом вперед.
По ее словам, решение нужно принимать сегодня, а последствия можно будет увидеть через 30 или более лет.
Но отраслевые группы и некоторые политики раскритиковали этот шаг, заявив, что это повредит местным рабочим местам, местным предприятиям и экономике страны.
Экономика Новой Зеландии оценивается в $186,4 млрд и в наибольшей степени опирается на сельское хозяйство, а также на производство и туризм, но, по оценкам, на нефтегазовую промышленность приходится около $1,84 млрд
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