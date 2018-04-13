Новая Зеландия запрещает разведку нефти на шельфе

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Новая Зеландия собирается запретить выдачу новых разрешений на разведку нефти на шельфе, поскольку страна пытается отойти от использования углеводородов, пишет BBC.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн EPA-EFE/ROLEX DELA PENA

Объявление было позитивно воспринято экологическими группами, но отраслевые группы выступили против такого шага.

Премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что это поможет «защитить будущие поколения от изменения климата».

Этот шаг не повлияет на 22 уже выданных разрешения, которые могут быть расширены до разрешений на добычу в предстоящее десятилетие.

Ардерн, которая в прошлом году победила на выборах в Новой Зеландии, активно выступала за предотвращение изменения климата и заявила, что решение является шагом вперед.

По ее словам, решение нужно принимать сегодня, а последствия можно будет увидеть через 30 или более лет.

Но отраслевые группы и некоторые политики раскритиковали этот шаг, заявив, что это повредит местным рабочим местам, местным предприятиям и экономике страны.

Экономика Новой Зеландии оценивается в $186,4 млрд и в наибольшей степени опирается на сельское хозяйство, а также на производство и туризм, но, по оценкам, на нефтегазовую промышленность приходится около $1,84 млрд